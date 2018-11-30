Кирилівку накрив потужний шторм (відео)
У селищі затоплені бази відпочинку.
Сьогодні, 30 листопада, у курортному селищі Кирилівка Запорізької області почався сильний шторм.
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На раніше спокійному морі з'явилися величезні хвилі, що розбиваються об берег, повідомляє "Местные вести".
Над самим селищем і морем нависають грозові хмари. Море підтопило бази, які розташовані на першій лінії.
Відео: youtube.com/Местные Вести
Нагадаємо, раніше було оголошено штормове попередження на 30 листопада-1 грудня. У багатьох регіонах України очікується погіршення погодних умов: снігопади і сильний вітер.
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