"Люстра хиталася": під час саміту G20 стався землетрус

Землетрус магнітудою 3,8 стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айресу.

Буенос-Айрес, Аргентина / REUTERS

У перший день саміту лідерів країн "Великої двадцятки" поблизу Буенос-Айреса стався землетрус.

За данними Національного інституту Аргентини із запобігання сейсмічним активностям, землетрус магнітудою 3,8 стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айресу.

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Журналіст "Голосу Америки" Стів Херман написав, що було чути гуркіт та видно, як хитається люстра.

"Я сидів поруч з Вільямом Галло в прес-центрі Білого Дому тут, у Буенос-Айресі, і ми почули гул і побачили, що люстри злегка гойдаються. Я запевнив його, що як ветеран багатьох сейсмічних подій це не землетрус. Я помилився", - написав у себе в Twitter Херман.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk — Steve Herman (@W7VOA) November 30, 2018

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада-1 грудня у столиці Аргентини Буенос-Айресі проходить саміт лідерів країн "Великої двадцятки". Серед інших на саміті було піднято питання російської агресії в Україні.