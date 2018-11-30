"Люстра хиталася": під час саміту G20 стався землетрус

20:45, 30 листопада 2018
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Землетрус магнітудою 3,8 стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айресу.

Буенос-Айрес, Аргентина / REUTERS
Буенос-Айрес, Аргентина / REUTERS

У перший день саміту лідерів країн "Великої двадцятки" поблизу Буенос-Айреса стався землетрус.

За данними Національного інституту Аргентини із запобігання сейсмічним активностям, землетрус магнітудою 3,8 стався на глибині 25 кілометрів у 33 кілометрах від Буенос-Айресу.

emsc-csem.org
emsc-csem.org

Журналіст "Голосу Америки" Стів Херман написав, що було чути гуркіт та видно, як хитається люстра.

"Я сидів поруч з Вільямом Галло в прес-центрі Білого Дому тут, у Буенос-Айресі, і ми почули гул і побачили, що люстри злегка гойдаються. Я запевнив його, що як ветеран багатьох сейсмічних подій це не землетрус. Я помилився", - написав у себе в Twitter Херман.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада-1 грудня у столиці Аргентини Буенос-Айресі проходить саміт лідерів країн "Великої двадцятки". Серед інших на саміті було піднято питання російської агресії в Україні.

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Теги: #землетрус#Аргентина#саміт G20
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