На Алясці стався землетрус, є руйнування (фото)
У столиці американського штату Аляска Анкориджі внаслідок землетрусу пошкоджені будинки, дороги і мости.
30 листопада в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7,0. Про це в Twitter повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.
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"Землетрус стався в 10 милях на північний схід від столиці штату Анкоріджа", – сказано у твіті.
Відомство відразу оголосило попередження про цунамі, але пізніше скасувало його. Поліція Анкоріджа поінформувала про руйнування унаслідок підземних поштовхів.
"Є великі збитки інфраструктурі. Багато будинків і будівль пошкоджені. Дороги та мости закриті. Не залишайтеся на дорогах, якщо не потрібно їхати. Шукайте безпечний притулок", – сказано в повідомленні.
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