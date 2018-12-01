На Алясці стався землетрус, є руйнування (фото)

У столиці американського штату Аляска Анкориджі внаслідок землетрусу пошкоджені будинки, дороги і мости.

Землетрус пошкодив дороги / Twitter

30 листопада в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7,0. Про це в Twitter повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США.

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"Землетрус стався в 10 милях на північний схід від столиці штату Анкоріджа", – сказано у твіті.

Відомство відразу оголосило попередження про цунамі, але пізніше скасувало його. Поліція Анкоріджа поінформувала про руйнування унаслідок підземних поштовхів.

"Є великі збитки інфраструктурі. Багато будинків і будівль пошкоджені. Дороги та мости закриті. Не залишайтеся на дорогах, якщо не потрібно їхати. Шукайте безпечний притулок", – сказано в повідомленні.