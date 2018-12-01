У перший день зими по Україні випало до 23 сантиметрів снігу

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у більшості областей України.

В Україні випало до 23 сантиметрів снігу / фото УНИАН

Сьогодні, 1 грудня, у більшості областей України спостерігається сніжна та морозна погода, на дорогах ожеледиця.

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За данними Укргідрометцентру, у центральних, північних, східних та деяких південних областях - сніг, місцями сильний сніг; на заході України - без істотних опадів.

"1 грудня в Україні, крім західних областей, погіршення погодних умов: помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); у Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, у східних, Запорізькій та Херсонській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

За данними метеорологів, висота снігового покрову сягає 23 сантиметрів.

Як повідомляв УНІАН, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi оголосили лавинну небезпеку.

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