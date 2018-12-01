У перший день зими по Україні випало до 23 сантиметрів снігу
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у більшості областей України.
Сьогодні, 1 грудня, у більшості областей України спостерігається сніжна та морозна погода, на дорогах ожеледиця.
Київських водіїв просять не користуватися особистими автомобілями через погіршення погоди
За данними Укргідрометцентру, у центральних, північних, східних та деяких південних областях - сніг, місцями сильний сніг; на заході України - без істотних опадів.
"1 грудня в Україні, крім західних областей, погіршення погодних умов: помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Харківській та Київській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); у Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, у східних, Запорізькій та Херсонській областях місцями пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах більшості областей ожеледиця", - йдеться у повідомленні.
За данними метеорологів, висота снігового покрову сягає 23 сантиметрів.
Як повідомляв УНІАН, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi оголосили лавинну небезпеку.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-5°... -10°
- Дніпро-4°... -10°
- Донецьк-2°... -9°
- Житомир-6°... -8°
- Запоріжжя-3°... -9°
- Івано-Франківськ-2°... -8°
- Київ-6°... -9°
- Кіровоград-7°... -12°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк0°... -4°
- Львів0°... -4°
- Миколаїв-2°... -6°
- Одеса+1°... -5°
- Полтава-5°... -13°
- Рівне0°... -6°
- Сімферополь+3°... 0°
- Суми-5°... -16°
- Тернопіль-3°... -8°
- Харків-4°... -16°
- Херсон-1°... -5°
- Хмельницький-4°... -8°
- Черкаси-5°... -12°
- Чернігів-5°... -9°
- Чернівці-2°... -9°