Сніг в Україні: проїзд дорогами державного значення забезпечено – "Укравтодор"
Складні погодні умови спостерігаються у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де йде сніг з дощем за мінусової температури повітря з утворенням ожеледиці.
Проїзд дорогами державного значення забезпечено, заторів у русі через неналежний стан доріг немає.
Про це «Укравтодор» повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
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Сніг помірної інтенсивності падає в Одеській, Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській та Київській областях, де висота снігового покриву становить 10-20 см.
Невеликий сніг спостерігається у Житомирській, Чернігівській, Вінницькій, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Донецькій та Херсонській областях, де випало від 2 до 10 см снігу.
Складні погодні умови - у Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де йде сніг з дощем за мінусової (-2-6°С) температури повітря з утворенням ожеледиці на дорожньому покритті.
Дорожні підприємства працюють в цілодобовому режимі. До оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні 1079 одиниць техніки та 1354 робітники, в черговому режимі – 786 одиниць техніки та 1094 робітники.
Як повідомляв УНІАН, у перший день зими по Україні випало до 23 сантиметрів снігу.
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