Землетрус на Алясці: Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації

12:23, 1 грудня 2018
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Для відновлення постраждалих районів виділять кошти з федерального бюджету.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації у штаті Аляска на рівні федеральної влади у зв’язку з землетрусом, який стався напередодні.

«Трамп також наказав виділити штату федеральну допомогу на додаток до вже вжитих зусиль держави і місцевих сил у зв’язку зі стихійним лихом у районах, постраждалих від землетрусу 30 листопада», — йдеться в повідомленні Білого дому, пише Громадське.

Також для відновлення постраждалих районів виділять кошти з федерального бюджету.

Водночас наразі немає повідомлень про постраждалих.

30 листопада на півдні американського штату Аляска стався землетрус магнітудою 7,0. Унаслідок стихії найбільше постраждало місто Анкоридж, там частково зруйнувалися дороги, спричинивши затори. Також сталися значні пошкодження на одній із телевізійних студій.

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Теги: #землетрус#Аляска#Дональд Трамп
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