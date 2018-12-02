В Одеській області зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів
Рятувальники зробили 16 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, до яких залучалося 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 60 осіб особового складу.
В Одеській області зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів.
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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, у зв'язку з несприятливими погодними умовами на території регіону підрозділи служби порятунку залучаються до надання допомоги населенню.
Відзначається, що станом на ранок 2 грудня підрозділи управління здійснили 16 виїздів на ліквідацію наслідків негоди, до яких залучалося 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки, а також 60 осіб особового складу.
Вилучено та евакуйовано зі снігових заметів 22 транспортних засоби, в тому числі 14 вантажівок, 4 легкових автомобіля, 3 пасажирських автобуса, автомобіль швидкої медичної допомоги. Врятовано 34 людини.
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