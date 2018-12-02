В Україні тиждень почнеться з потепління (карта, відео)

20:42, 2 грудня 2018
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З понеділка в Україні дещо потеплішає.

3 грудня в Україні буде без опадів \ Укргідрометцентр
3 грудня в Україні буде без опадів \ Укргідрометцентр

У понеділок на територію України почне надходити тепле повітря з заходу.

В Одеській області зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

3 грудня в Україні без опадів, лише в західних областях удень невеликий мокрий сніг і дощ. Уночі та вранці у західній частині місцями туман. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, місцями в центральних і східних областях 13-15° морозу, вдень 0-5° морозу; в західних і південних областях вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві - без опадів, на дорогах ожеледиця, температура вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° морозу.

На 4 грудня синоптики прогнозують у західних областях мокрий сніг і дощ, місцями ожеледь, на решті території без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с.

На 4 грудня синоптики прогнозують у західних областях мокрий сніг і дощ \ Укргідрометцентр
На 4 грудня синоптики прогнозують у західних областях мокрий сніг і дощ \ Укргідрометцентр

Температура в східній частині вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на решті території вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, вдень в південних і західних областях до 6 тепла.

У Києві 4 грудня без опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі, вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

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Теги: #Україна#прогноз погоди
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