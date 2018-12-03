Легкі морози і густий сніг: народний синоптик обіцяє справжню зиму на Новий рік
У грудні на Україну чекають постійні коливання температури, стверджує синоптик.
На Новий рік в Україні очікується легкий мороз і густий сніг. З 28 по 31 грудня температура впаде до 4-6 градусів нижче нуля.
Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає «Обозреватель». Він уточнив, що мороз перевалить і на перші три дні січня – тоді температура не підніметься вище 3-4 градусів.
У перший день зими по Україні випало до 23 сантиметрів снігу
"І потім знову відлига до 15 січня", – пообіцяв Горбань.
А в передноворічний період ситуація з погодою ніяк не відрізнятиметься від листопада, запевнив він. Україну чекають постійні коливання температури: до п'ятого грудня – відлига на 3-4 дні. Потім знову зниження температури на 5-6 днів.
"Потім знову морози, 7-8 градусів, не більше. Потім до 17 числа знову тривала відлига аж по 25 число. До кінця грудня легкі морози і хороший сніг перед самим новим роком – з 28 по 31 число", – резюмував синоптик.
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