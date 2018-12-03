В Україні сьогодні без опадів, у деяких регіонах потепліє (карта)

08:08, 3 грудня 2018
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Найтепліше буде на півдні.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.

На сході без опадів, температура до 0°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +8°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +4°.

У північних областях без опадів. Температура до -2°. У центрі мінлива хмарність, температура до +1°.

Прогноз на 3 грудня / УНІАН
Прогноз на 3 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі. Якщо на Прокла сніг пішов, то на Олену (3 червня) піде дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#потепління
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