У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°
Ввечері у столиці до -2°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 грудня в Києві без опадів, температура до -3°.
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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -2°. Вітер південний і південно-східний, до 4,3 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 15:57.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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