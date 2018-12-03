У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°

08:30, 3 грудня 2018
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Ввечері у столиці до -2°.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 грудня в Києві без опадів, температура до -3°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -3°, ввечері - до -2°. Вітер південний і південно-східний, до 4,3 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:34, а зайде у 15:57.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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