Синоптики попереджають про туман у північних та центральних областях України

09:35, 3 грудня 2018
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Видимість погіршиться до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У понеділок, 3 грудня, у північних та центральний областях очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до -3°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вранці 3 грудня у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман, видимість 200-500 м.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.

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Теги: #погода#туман
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