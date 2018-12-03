Синоптики попереджають про туман у північних та центральних областях України

Видимість погіршиться до 200-500 м.

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У понеділок, 3 грудня, у північних та центральний областях очікується туман, видимість погіршиться до 200-500 м.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, вранці 3 грудня у Київській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман, видимість 200-500 м.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.