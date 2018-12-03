В Індонезії семеро людей загинули в результаті сходження зсуву на готель

Семеро людей отримали травми.

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2 грудня в провінції Північна Суматра на заході Індонезії семеро осіб загинули, ще семеро отримали важкі травми в результаті сходження зсуву на готель.

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У готелі в селі Даулу проживали студенти, передає Xinhua з посиланням на главу пошуково-рятувальної служби провінції Мухаммада Агуса Вибісоно.

"Усі 14 осіб - мандрівні студенти університету", - повідомив він.

Вибісоно заявив, що тіла всіх загиблих були доставлені в лікарню для впізнання, постраждалі були госпіталізовані.

Нагадаємо, двоє людини загинули в результаті сходження зсуву в місті Евора в центральній частині Португалії.