Погода на тиждень: в Україні відлиги будуть змінюватися похолоданням (карта)

Похолодання в Україні очікується в четвер, 6 грудня.

Цього тижня очікуються температурні "гойдалки" / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні відлиги будуть змінюватися похолоданням, у четвер на заході очікується до -10°.

У понеділок в Україні місцями очікується потепління. На півдні до +8°, в інших регіонах до -1°...+3°.

Прогноз на 3 грудня / УНІАН

У вівторок, 4 грудня, на заході України пройдуть дощі, на півдні вдень до +8°.

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

Прогноз погоди в Україні на середу, 5 грудня. У більшості регіонів пройде сніг та сніг з дощем. Найбільш тепла погода на півдні - до +3°. В інших регіонах до +2°.

Прогноз на 5 грудня / УНІАН

У четвер в Україні похолодає. Вночі по країні -10°...-3°, вдень на півдні та заході до +2°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН

У п'ятницю в західних областях пройде сніг. Вночі на сході до -11°, в інших регіонах до +3°.

Прогноз на 7 грудня / УНІАН

8 та 9 грудня в Україні місцями пройде сніг. У суботу вночі найхолодніше буде на сході - до -7°, на решті території -4°...+2°. Вдень температура по країні -2°...+7°. У неділю вночі на сході та заході до -3°, вдень в Україні від 0° до +8°.

Прогноз на 8 грудня / УНІАН

Прогноз на 9 грудня / УНІАН

Народний прогноз погоди в Україні

3 грудня — Прокла. До Прокла не чекай від дороги пуття — їздити по ній одна морока. Якщо заспівав снігур, а сорока лізе під стріху — бути завірюсі.

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4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Як буде на Введення в сліду вода, то на Юрія трава. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало в цей день — зима буде суворою.

5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає. Прийшов Прокіп — розрив замет. Прокіп доріжку прокопав, а Катерина (7 грудня) закатала. У цей день заглядали у пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — до холодної зими.

6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

7 грудня — Катерини. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

8 грудня – святого Климентія Папи Римського. У Климентьєв день мороз насипав білих троянд (снігу). А ось якщо рано півні заспівали в цей день — бути швидкій відлизі. На Климента боялись побачити в селі польових мишей — буде дуже холодна зима.

9 грудня — Юрія Холодного. На Юрія ходять слухати воду в колодязях: коли тихо, не хвилюється — зима буде теплою, почуються звуки — чекай сильних заметілей. Якщо до осіннього Юрія випаде багато снігу, то на весняного (6 травня) буде трава.

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