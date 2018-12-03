Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

Цього тижня в Україні очікуються температурні "гойдалки".

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Новий тиждень в Україні розпочався з відлиги, однак через кілька днів знову очікується похолодання.

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Такий прогноз погоди в Україні у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

"4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0...+5 градусів, на заході до +7, а на півдні до +8, в Криму +7+11 градусів.

Холодніше буде на сході України, -2...-5 градусів вдень", - пише вона.

За словами Діденко, завтра в західних областях пройдуть дощі. На півночі завтра місцями можливий дощ та ввечері мокрий сніг.

Синоптик повідомляє, що в середині тижня в Україні трохи похолодає, а на вихідних 8-9 грудня знову прийде відлига.

Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.