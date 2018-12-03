Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає
Цього тижня в Україні очікуються температурні "гойдалки".
Новий тиждень в Україні розпочався з відлиги, однак через кілька днів знову очікується похолодання.
Погода на тиждень: в Україні відлиги будуть змінюватися похолоданням (карта)
Такий прогноз погоди в Україні у Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.
"4 грудня температура повітря протягом дня коливатиметься в межах 0...+5 градусів, на заході до +7, а на півдні до +8, в Криму +7+11 градусів.
Холодніше буде на сході України, -2...-5 градусів вдень", - пише вона.
За словами Діденко, завтра в західних областях пройдуть дощі. На півночі завтра місцями можливий дощ та ввечері мокрий сніг.
Синоптик повідомляє, що в середині тижня в Україні трохи похолодає, а на вихідних 8-9 грудня знову прийде відлига.
Нагадаємо, у понеділок, 3 грудня, в Україні практично без опадів, найтепліше буде на півдні.
Погода в Україні
- Вінниця+1°... -1°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк-1°... -2°
- Житомир+1°... -1°
- Запоріжжя+2°... -2°
- Івано-Франківськ+3°... 0°
- Київ+2°... -1°
- Кіровоград+1°... -4°
- Луганськ0°... -2°
- Луцьк+6°... -2°
- Львів+6°... -2°
- Миколаїв+4°... -2°
- Одеса+7°... -3°
- Полтава0°... -3°
- Рівне+4°... -2°
- Сімферополь+7°... +1°
- Суми0°... -4°
- Тернопіль+1°... -1°
- Харків-1°... -3°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницький0°... -2°
- Черкаси+2°... -3°
- Чернігів+2°... -1°
- Чернівці-2°... -3°