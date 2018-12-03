Листопад-2018 у Києві був найхолоднішим у XXI столітті

14:24, 3 грудня 2018
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Середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3°.

Цьогорічний листопад став найхолоднішим у XXI столітті / УНІАН
Цьогорічний листопад став найхолоднішим у XXI столітті / УНІАН

Листопад у Києві був другим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті.

Середньомісячна температура листопада у Києві становила +0,3°, що нижче за кліматичну норму на 1,8°. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Погода на тиждень: в Україні відлиги будуть змінюватися похолоданням (карта)

Температурний режим цьогорічного листопада у Києві був досить контрастним, бо перша декада виявилась теплішою за кліматичну норму аж на 3 градуси, а вже з другої декади розпочалось різке зниження до зимових температур.

Після березня листопад виявився першим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті.

Найхолодніше було 30 числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 11,4°, а найтепліше – 7 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +12,3°.

Протягом місяця у Києві випало 19 мм опадів, що склало лише третину кліматичної норми.

Нагадаємо, новий тиждень в Україні розпочався з відлиги, однак через кілька днів знову очікується похолодання.

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Теги: #Київ#погода#рекорд
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