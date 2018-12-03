Цьогорічна осінь у Києві була майже на 1,5 градуси теплішою за норму

Найхолодніше у Києві було 30 листопада - до 11,4 градусів морозу, а найспекотніше - 3 вересня - до +31,9°.

Осінь у Києві була теплішою за норму / УНІАН

Середня температура повітря цьогорічної осені у Києві склала +9,4º, що на 1,4° вище за кліматичну норму.

Протягом сезону було зафіксовано 8 температурних рекордів. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

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Метеорологічна осінь виявилась короткою і тривала з 23 вересня по 12 листопада – лише 51 день.

Найхолодніше цьогорічної осені у Києві було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 11,4 градусів морозу, а найспекотніше – 3 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +31,9°.

Опадів восени у Києві випало 95 мм, що відповідає 71% кліматичної норми. Недобір відбувся у листопаді, у якому випало лише 37% кліматичної норми та жовтні – 51% кліматичної норми.

Нагадаємо, листопад у Києві був другим місяцем у цьому році з середньомісячною температурою нижчою за кліматичну норму і загалом найхолоднішим у XXI столітті.