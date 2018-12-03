У горах Івано-Франківської області зберігається лавинна небезпека

15:31, 3 грудня 2018
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Лавинна небезпека в Івано-Франківській області низького рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

У понеділок, 3 грудня, у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігатиметься лавинна небезпека 1 рівня.

Синоптики попереджають про туман у північних та центральних областях України

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"3 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігатиметься низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цього тижня в Україні відлиги будуть змінюватися похолоданням, у четвер на заході очікується до -10°.

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Теги: #погода#лавини
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