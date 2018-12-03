Погода на завтра: в Україні потепліє, на заході пройдуть дощі та сніг (відеопрогноз)

На півдні вдень температура до +7°.

Завтра місцями пройде сніг / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потепліє, на заході пройдуть дощі та снігопади.

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Погода в Україні на завтра. На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -3°, вдень до +7°.

На заході України пройдуть дощі і сніг. Температура вночі до -1°, вдень до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -1°, вдень до+2°. У центрі бузі опадів, температура вночі до -4°, вдень до +2°.

За народним прогнозом, 4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало в цей день — зима буде суворою.

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