У Києві завтра потепліє, вдень температура до +2°

17:00, 3 грудня 2018
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Ввечері у столиці до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН
У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Києві без опадів, температура вдень до +2°.

Цьогорічна осінь у Києві була майже на 1,5 градуси теплішою за норму

Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потеплішає, на заході пройдуть дощі і снігопади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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