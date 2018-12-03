У Києві завтра потепліє, вдень температура до +2°

Ввечері у столиці до +1°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Києві без опадів, температура вдень до +2°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потеплішає, на заході пройдуть дощі і снігопади.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.