У Києві завтра потепліє, вдень температура до +2°
Ввечері у столиці до +1°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Києві без опадів, температура вдень до +2°.
Цьогорічна осінь у Києві була майже на 1,5 градуси теплішою за норму
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер східний, до 4,4 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:38, а зайде у 15:56.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потеплішає, на заході пройдуть дощі і снігопади.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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- Чернігів+2°... -1°
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Віргінія, США
+ 6 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+4 °
Вологість:66 %
Тиск:750 мм
Вітер: 5.6 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:12
Захід16:47
Видимість:16 км
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