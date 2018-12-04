В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

На півдні вдень до +7°.

Сьогодні в Україні місцями очікуються опади / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потепліє, на заході пройдуть дощі і снігопади.

Читайте також Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає

Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +7°.

На заході України пройдуть дощі і сніг. Температура до +5°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +2°. У центрі без опадів, температура до +2°.

Прогноз на 4 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало в цей день — зима буде суворою.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.