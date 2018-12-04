В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)
На півдні вдень до +7°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потепліє, на заході пройдуть дощі і снігопади.
Синоптик розповіла, коли в Україні знову похолодає
Прогноз погоди в Україні. На сході без опадів, температура до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура до +7°.
На заході України пройдуть дощі і сніг. Температура до +5°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +2°. У центрі без опадів, температура до +2°.
За народним прогнозом, 4 грудня — Введення в храм Пресвятої Богородиці. Як ляже глибока зима, то готуй глибокі закрома. Похолодало в цей день — зима буде суворою.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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