Сьогодні в Києві без опадів, температура до +2°

У столиці потеплішає.

Сьогодні в Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 грудня в Києві без опадів, температура вдень до +2°.

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Погода у Києві. Температура повітря вдень +2°, ввечері +1°. Вітер східний, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:38, а зайде у 15:56.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 грудня, в Україні потепліє, на заході пройдуть дощі та снігопади.

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