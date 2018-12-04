Українців попереджають про туман та ожеледицю

09:32, 4 грудня 2018
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Видимість до 200-500 м.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У вівторок, 4 грудня, майже у всіх регіонах України очікується туман та ожеледиця на дорогах.

В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вранці в Україні, крім крайнього заходу, туман, видимість 200-500 м, місцями ожеледь, на Лівобережжі складні відкладення ожеледі та паморозі; на дорогах країни подекуди ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, новий тиждень в Україні розпочався з відлиги, однак через кілька днів знову очікується похолодання.

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Теги: #погода#ожеледиця#туман
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