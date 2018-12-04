Синоптики дали прогноз погоди на всю зиму в Україні

10:45, 4 грудня 2018
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Очікується, що найсильніші морози вдарять 7-10 лютого - до -30 градусів.

Грудень в Україні буде теплим / фото УНІАН
Грудень в Україні буде теплим / фото УНІАН

Зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", очікується багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.

Сніг в Україні очікується 28-29 грудня. Такий прогноз погоди в Україні на зиму зробив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Сьогодні".

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"Цього року зима нестандартна, багато днів триматиметься плюсова температура, причому в грудні очікується чотири короткі відлиги і чотири таких же коротких морозних періоди. І тільки в кінці місяця почнеться поступове зниження температури. 28-29 грудня почне холоднішати і піде хороший сніг, якого в середньому по Україні випаде за два дні близько 10 сантиметрів", - розповів Горбань.

За словами синоптика, такі ж погодні "гойдалки" очікуються перед Різдвом і Старим Новим роком. І лише після цього почнеться справжня зима з тріскучими морозами і снігопадами. Очікується, що сніг з перервами буде йти до 10-12 лютого, випаде в середньому понад 50 см снігу.

Морози посиляться перед Водохрещем (19 січня), а пік холодів - до мінус 30 вночі -припаде на 7-10 лютого, потім настане потепління. У лютому ще може випасти до 30 см снігу. І навіть перед 8 Березня близько 6-10 см. Закінчиться зима ближче до квітня.

У той же час завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Віра Балабух говорить, що зима очікується на 1-2 градуси тепліше, ніж у минулому році, а січень, як і грудень, порадує відсутністю сильних морозів і середньої температури на 2-3 градуси вище кліматичної норми.

Нагадаємо, за прогнозом Українського гідрометцентру, середня температура повітря грудня-2018 в Україні буде вище середніх багаторічних значень.

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Теги: #погода#морози#зима
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