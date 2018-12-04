В Ісландії намело метр снігу (фото, відео)

Очікується, що сьогодні в країні похолодає до -18°.

Північ Ісландії замело снігом / www.facebook.com/vikingheliskiing

На півночі Ісландії за останні кілька днів немело метр снігу, хоча ще недавно температура тут сягала +12°.

Читайте також розповіла Синоптик, коли в Україні знову похолодає

Зараз у регіоні сильно похолодало: 4 грудня очікується до -18°, передає Stormnews з посиланням на телекомпанію RÚV.

На південному заході країни, де розташований Рейк'явік, похолодало до -7°, але сніг у цьому регіоні відсутній.

Відео: youtube.com/Ragga Magnusdottir

Нагадаємо, в Карпатах 27 листопада місцями намело до 1 метра снігу.