В Ісландії намело метр снігу (фото, відео)
Очікується, що сьогодні в країні похолодає до -18°.
На півночі Ісландії за останні кілька днів немело метр снігу, хоча ще недавно температура тут сягала +12°.
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Зараз у регіоні сильно похолодало: 4 грудня очікується до -18°, передає Stormnews з посиланням на телекомпанію RÚV.
На південному заході країни, де розташований Рейк'явік, похолодало до -7°, але сніг у цьому регіоні відсутній.
Good morning from snowland! #Iceland#Akureyri#weather#FridayMotivationpic.twitter.com/rGlBtws8QC— Ragga (@Ragga0) 30 листопада 2018 р.
Відео: youtube.com/Ragga Magnusdottir
Нагадаємо, в Карпатах 27 листопада місцями намело до 1 метра снігу.
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