Мокрий сніг, дощ, ожеледиця та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Завтра Україну охопить негода.

Завтра в Україні очікується мокрий сніг / УНІАН

У середу, 5 грудня, через вплив атмосферного фронту в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Завтра в Україні налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі та штормовий вітер. Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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"5-го грудня, у середу, в Україні буде все.

Мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки", - пише вона.

За словами Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу завтра випадатимуть місцями. Температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 4 морозу, завтра вдень близько нуля, на півдні до +5 градусів, на сході до -3 градусів.

До Києва завтра атмосферний фронт принесе мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю. Відлига зумовить утворення бурульок. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.

Нагадаємо, зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", очікується багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.