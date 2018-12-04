Мокрий сніг, дощ, ожеледиця та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Завтра Україну охопить негода.
У середу, 5 грудня, через вплив атмосферного фронту в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.
Завтра в Україні налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі та штормовий вітер. Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.
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"5-го грудня, у середу, в Україні буде все.
Мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, тумани, мряка, магнітні бурі, штормовий вітер і навіть бурульки", - пише вона.
За словами Діденко, опади у вигляді дощу та мокрого снігу завтра випадатимуть місцями. Температура повітря найближчої ночі від 3 тепла до 4 морозу, завтра вдень близько нуля, на півдні до +5 градусів, на сході до -3 градусів.
До Києва завтра атмосферний фронт принесе мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледицю. Відлига зумовить утворення бурульок. Температура повітря у столиці коливатиметься близько нуля.
Нагадаємо, зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", очікується багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.
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