Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в горах Iвано-Франкiвської областi
Лавинна небезпека утримається протягом 4-5 грудня.
Протягом 4-5 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується лавинна небезпека другого рівня.
В Україні сьогодні потепліє, місцями пройдуть дощі та сніг (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"4-5 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться в повідомленні.
Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на всю зиму. Зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", очікується багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.
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