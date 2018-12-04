Синоптики попереджають про лавинну небезпеку в горах Iвано-Франкiвської областi

Лавинна небезпека утримається протягом 4-5 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

Протягом 4-5 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується лавинна небезпека другого рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4-5 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очікується помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Раніше з'явився прогноз погоди в Україні на всю зиму. Зима 2018-2019 в Україні буде "нестандартною", очікується багато теплих днів. Похолодання прийде тільки наприкінці грудня.