Через сильний снігопад понад 5 тисяч осіб застрягли в аеропорту на північному заході Китаю

Через негоду було скасовано 99 рейсів.

У Китаї через негоду скасовують авіарейси / portal.lviv.ua

Більше 5000 пасажирів застрягли в міжнародному аеропорту Дивопу міста Урумчі на північному заході Китаю.

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Через негоду було скасовано 99 рейсів, а також був затриманий 31 рейс, у результаті чого понад 5000 пасажирів застрягли в аеропорту, передає Сіньхуа з посиланням на адміністрацію аеропорту.

Відзначається, що п'ять рейсів приземлилися в інших аеропортах, ще один рейс повернувся. Місцева влада закликала пасажирів скорегувати розклад своїх поїздок.

Нагадаємо, на півночі Ісландії за останні кілька днів намело метрові замети, хоча ще недавно температура тут сягала +12°.