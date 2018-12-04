В Україні завтра місцями пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4° (відеопрогноз)
Опади очікуються переважно на півночі та в центрі країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і снігопади, на півдні вдень до +4°.
Мокрій сніг, дощ, ожеледиця та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра
Прогноз погоди на завтра. На сході практично без опадів, температура вночі до -2°, вдень до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до -2°, вдень до +4°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура вночі до -5°, вдень до +2°.
У північних областях снігопади. Температура вночі до -3°, вдень до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі та сніг, температура вночі до -4°, вдень до +1°.
За народним прогнозом, 5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає. Прийшов Прокіп — розрив замет. Прокіп доріжку прокопав, а Катерина (7 грудня) закатала. У цей день заглядали і в пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — до холодної зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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