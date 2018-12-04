У Києві завтра пройде сніг з дощем, температура до +1°

17:00, 4 грудня 2018
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Ввечері у столиці до 0°.

Завтра в Києві пройде сніг з дощем / УНІАН
Завтра в Києві пройде сніг з дощем / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 грудня, у Києві пройде сніг з дощем, температура вдень до +1°.

Мокрій сніг, дощ, ожеледиця та штормовий вітер: синоптик розповіла про погоду в Україні на завтра

Погода у Києві на завтра. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-західний, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:39, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і снігопади, на півдні вдень до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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