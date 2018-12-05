Погода на сьогодні: в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади (карта)

На півдні температура до +4°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4°.

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Прогноз погоди в Україні. На сході практично без опадів, температура до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура до +4°.

На заході України місцями пройде сніг. Температура до +2°.

У північних областях снігопади. Температура до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +1°.

Прогноз на 5 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає. Прийшов Прокіп — розрив замет. Прокіп доріжку прокопав, а Катерина (7 грудня) закатала. В цей день заглядали і в пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — до холодної зими.

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