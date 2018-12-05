Погода на сьогодні: в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади (карта)
На півдні температура до +4°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4°.
Синоптики дали прогноз погоди на всю зиму в Україні
Прогноз погоди в Україні. На сході практично без опадів, температура до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура до +4°.
На заході України місцями пройде сніг. Температура до +2°.
У північних областях снігопади. Температура до +1°. У центрі місцями пройдуть дощі і сніг, температура до +1°.
За народним прогнозом, 5 грудня — Прокопа. Прокіп по снігу ступає — дорогу копає. Прийшов Прокіп — розрив замет. Прокіп доріжку прокопав, а Катерина (7 грудня) закатала. В цей день заглядали і в пташині гнізда: якщо в них багато пуху, сухої трави і соломи — до холодної зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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- Донецьк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя0°... -5°
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- Київ-3°... -6°
- Кіровоград-2°... -7°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса0°... -7°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне0°... -2°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -10°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси-2°... -7°
- Чернігів-3°... -6°
- Чернівці0°... -4°