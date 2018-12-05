У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +1°

08:30, 5 грудня 2018
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Опади у столиці очікуються протягом всього дня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 5 грудня, у Києві пройде сніг з дощем, температура вдень до +1°.

Синоптики дали прогноз погоди на всю зиму в Україні

Погода у Києві. Температура повітря вдень +1°, ввечері - до 0°. Вітер східний та північно-західний, до 5,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:39, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня в Україні місцями пройдуть дощі і снігопади, на півдні вдень до +4°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода#сніг
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