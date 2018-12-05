Біля берегів Нової Каледонії стався потужний землетрус, оголошено попередження про цунамі

09:38, 5 грудня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 5 грудня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5.

Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 168 км на південний схід від населеного пункту Тадіне. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомив про небезпеку хвиль цунамі на узбережжі, розташованих в межах 1000 км від епіцентру землетрусу.

Нагадаємо, 30 листопада в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7,0.

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Теги: #землетрус#цунамі
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