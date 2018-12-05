Біля берегів Нової Каледонії стався потужний землетрус, оголошено попередження про цунамі
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 5 грудня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5.
Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 168 км на південний схід від населеного пункту Тадіне. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомив про небезпеку хвиль цунамі на узбережжі, розташованих в межах 1000 км від епіцентру землетрусу.
Нагадаємо, 30 листопада в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7,0.
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