Біля берегів Нової Каледонії стався потужний землетрус, оголошено попередження про цунамі

Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Нової Каледонії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 5 грудня, біля берегів Нової Каледонії стався землетрус магнітудою 7,5.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 168 км на південний схід від населеного пункту Тадіне. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі повідомив про небезпеку хвиль цунамі на узбережжі, розташованих в межах 1000 км від епіцентру землетрусу.

Нагадаємо, 30 листопада в американському штаті Аляска стався землетрус магнітудою 7,0.