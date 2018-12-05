Жителів Києва попереджають про мокрий сніг та ожеледицю
Сьогодні в Києві очікуються дощ та мокрий сніг.
У середу, 5 грудня, на дорогах Києва місцями очікується ожеледиця.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.
У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +1°
Сьогодні в Києві очікуються дощ та мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура – 1-3° тепла.
У КМДА закликають киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям:
• дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;
• при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
• не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
• в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
• ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
• не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
• при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
• якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;
• будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
• коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
• обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.
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