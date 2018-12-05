У Львівській області оголосили штормове попередження на 5 грудня

11:47, 5 грудня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На дорогах Львівської області - ожеледиця / Фото УНІАН
На дорогах Львівської області - ожеледиця / Фото УНІАН

У середу, 5 грудня, у Львівській області очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні пройде сніг з дощем, температура до +1°

Про це попереджає Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

"5 грудня на дорогах ожеледиця. Подекуди пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, налипання мокрого снігу, ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4°.

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Теги: #погода#Львів#штормове попередження
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