У Львівській області оголосили штормове попередження на 5 грудня

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На дорогах Львівської області - ожеледиця / Фото УНІАН

У середу, 5 грудня, у Львівській області очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Львівський обласний центр з гідрометеорології України.

"5 грудня на дорогах ожеледиця. Подекуди пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, налипання мокрого снігу, ожеледь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, в Україні місцями пройдуть дощі та снігопади, на півдні вдень до +4°.