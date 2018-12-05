До України суне похолодання: з'явився свіжий прогноз погоди

12:51, 5 грудня 2018
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У четвер, 6 грудня, морози в Україні посилиться.

Завтра в Україні почнеться похолодання / УНІАН
Завтра в Україні почнеться похолодання / УНІАН

У четвер, 6 грудня, в Україні припиняться опади, а температура повітря знизиться.

Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У Львівській області оголосили штормове попередження на 5 грудня

"А ось завтра вдень опади припиняться, температура повітря знизиться. Лише у східних областях 6-го грудня ще випадатиме мокрий сніг з дощем.

Вночі в Україні 0-5 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла.

У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1...+5 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві найближчої ночі очікується мокрий сніг, завтра вдень - без опадів. Температура повітря у столиці становитиме вночі та вдень 0...-2 градуси морозу, а завтра надвечір похолодає до -3...-5 градусів. 

У четвер, 7 грудня, морози в Україні посилиться.

Нагадаємо, у Києві оголсили штормове попередження на 5 грудня, очікуються мокрий сніг та сильний вітер.

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Теги: #погода#похолодання
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