До України суне похолодання: з'явився свіжий прогноз погоди

У четвер, 6 грудня, морози в Україні посилиться.

Завтра в Україні почнеться похолодання / УНІАН

У четвер, 6 грудня, в Україні припиняться опади, а температура повітря знизиться.

Такий прогноз погоди опублікувала у Facebook синоптик Наталія Діденко.

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"А ось завтра вдень опади припиняться, температура повітря знизиться. Лише у східних областях 6-го грудня ще випадатиме мокрий сніг з дощем.

Вночі в Україні 0-5 морозу, вдень від 3 морозу до 1 тепла.

У східних областях вночі та вдень близько нуля, у південній частині до +1...+5 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, у Києві найближчої ночі очікується мокрий сніг, завтра вдень - без опадів. Температура повітря у столиці становитиме вночі та вдень 0...-2 градуси морозу, а завтра надвечір похолодає до -3...-5 градусів.

У четвер, 7 грудня, морози в Україні посилиться.

Нагадаємо, у Києві оголсили штормове попередження на 5 грудня, очікуються мокрий сніг та сильний вітер.