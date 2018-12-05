У високогір’ях Карпат зберігається лавинна небезпека

14:27, 5 грудня 2018
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В Iвано-Франкiвській області лавинна небезпека сягає 2 рівня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / УНІАН

Протягом 5-6 грудн, у високогір’ях Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-6 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi зберігається помірна снiголавинна небезпека (2 рiвень), а на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується незначна лавинна небезпека (1 рівень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня у Львівській області очікується погіршення погодних умов, оголошено штормове попередження.

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Теги: #Карпати#лавина
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