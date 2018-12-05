Землетрус у Новій Каледонії призвів до цунамі (відео)

15:59, 5 грудня 2018
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На острові Іль-де-Пен висота хвиль сягала 2 м.

Через землетрус населення прибережних районів було евакуйовано / twitter.com/CharlesBaudry
Через землетрус населення прибережних районів було евакуйовано / twitter.com/CharlesBaudry

Біля берегів Нової Каледонії 5 грудня сталися землетруси магнітудою 6,0, 7,5 і 6,6.

Біля берегів Японії стався землетрус магнітудою 5,9

Крім того, були зафіксовані більше 10 повторних поштовхів магнітудою 4,8-5,9. На островах Луайоте, Іль-де-Пен, східному узбережжі острова Нова Каледонія, Вануату і на Фіджі оголошувалося попередження про цунамі, передає Stormnews з посиланням на Nouvelle Calédonie la 1ère.

Відзначається, що на острові Іль-де-Пен висота хвиль сягала 2 м, на острові Маре — 0,9 м, на острові Ліфа — 0,5 м. Населення прибережних районів було евакуйовано на височини.

Раніше повідомлялося, що епіцентр землетрусу магнітудою 7,5 розташовувався в 168 км на південний схід від населеного пункту Тадіне.

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Теги: #землетрус#цунамі
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