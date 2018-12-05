В Україні завтра похолодає, на заході температура вночі до -13° (відеопрогноз)

Опади очікуються у східних областях.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, на сході пройде сніг.

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Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -4°, вдень до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до -7°, вдень до +2°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -13°, вдень до +1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -3°, вдень до +1°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -10°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

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