В Україні завтра похолодає, на заході температура вночі до -13° (відеопрогноз)

16:30, 5 грудня 2018
753
0

Опади очікуються у східних областях.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, на сході пройде сніг.

Жителів Києва попереджають про мокрій сніг та ожеледицю

Прогноз погоди в Україні на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -4°, вдень до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура вночі до -7°, вдень до +2°.

На заході України без опадів. Температура вночі до -13°, вдень до +1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура вночі до -3°, вдень до +1°. У центрі практично без опадів, температура вночі до -10°, вдень до +1°.

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодання
Читайте також
Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15° Завтра в Україні вдарять морози: синоптики прогнозують до -15°
У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3° У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3°
Після морозів в Україні почнеться відлига: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня Після морозів в Україні почнеться відлига: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня
У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см
Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні
Сьогодні в Києві пройде сніг, температура 0° Сьогодні в Києві пройде сніг, температура 0°
Землетрус у Новій Каледонії призвів до цунамі (відео) Землетрус у Новій Каледонії призвів до цунамі (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 4 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
62 %
773 мм
5.7 м/с
3 %
Стрічка новин