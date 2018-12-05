У Києві завтра без опадів, температура до 0°

У столиці завтра похолодає.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня в Києві без опадів, температура вдень до 0°.

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Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, на сході пройде сніг.

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