У Києві завтра без опадів, температура до 0°

17:00, 5 грудня 2018
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У столиці завтра похолодає.

Завтра у Києві без опадів / УНІАН
Завтра у Києві без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня в Києві без опадів, температура вдень до 0°.

Жителів Києва попереджають про мокрій сніг та ожеледицю

Прогноз погоди в Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:41, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, на сході пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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