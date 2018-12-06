Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Температура в країні +1°...+2°.

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Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

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Прогноз погоди в Україні. На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура до +2°.

На заході України без опадів. Температура до +1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

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