Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

08:09, 6 грудня 2018
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Температура в країні +1°...+2°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

До України суне похолодання: з'єднання явився свіжий прогноз погоди

Прогноз погоди в Україні. На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура до +2°.

На заході України без опадів. Температура до +1°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.

Прогноз на 6 грудня / УНІАН
Прогноз на 6 грудня / УНІАН

За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #погода#похолодання
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