Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
Температура в країні +1°...+2°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.
До України суне похолодання: з'єднання явився свіжий прогноз погоди
Прогноз погоди в Україні. На сході пройде сніг, температура до +1°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють хмарну погоду. Температура до +2°.
На заході України без опадів. Температура до +1°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +1°. У центрі практично без опадів, температура до +1°.
За народним прогнозом, 6 грудня — Митрофана. Якщо на Митрофана моросить сніг і північний вітер, то 6 червня буде вітер з півночі і дощ бризкатиме.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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