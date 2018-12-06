Сьогодні в Києві пройде сніг, температура 0°

08:30, 6 грудня 2018
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Ввечері у столиці до -3°.

У Києві сьогодні пройде сніг / фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 грудня в Києві пройде сніг, температура вдень до 0°.

До України суне похолодання: з'єднання явився свіжий прогноз погоди

Погода у Києві. Температура повітря вдень 0°, ввечері - до -3°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:41, а зайде у 15:55.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, на сході пройде сніг.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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Теги: #Київ#погода
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