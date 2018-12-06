Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

09:31, 6 грудня 2018
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Видимість погіршиться до 200-500 м.

Синоптики попереджають про туман в Україні / фото УНІАН
Синоптики попереджають про туман в Україні / фото УНІАН

Сьогодні, 6 грудня, у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.

Сьогодні в Києві пройде сніг, температура 0°

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, в Донецькій області подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі; на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.

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Теги: #погода#ожеледиця#туман
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