Синоптики попереджають про туман та ожеледицю в Україні

Видимість погіршиться до 200-500 м.

Синоптики попереджають про туман в Україні / фото УНІАН

Сьогодні, 6 грудня, у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі та вранці 6 грудня у східних, центральних та південних областях туман, видимість 200-500 м, місцями складні відкладення ожеледі та паморозі, в Донецькій області подекуди сильні відкладення ожеледі та паморозі; на дорогах місцями ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у четвер, 6 грудня, в Україні похолодає, місцями пройде сніг.