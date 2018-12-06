Наступного тижня погода в Україні зіпсується: активний циклон принесе снігопади та дощі

10:36, 6 грудня 2018
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Протягом 11-12 грудня погода в Україні очікуються опади

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.

Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"За попередніми прогнозами, впродовж 11-12 грудня погода в більшості областей України ускладниться. До нас увірветься активний циклон з південного заходу", - пише вона.

В Україні очікуються сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та посилення вітру.

Діденко зазначає, що така погода охопить всю Україну, окрім західних областей.

Нагадаємо, 6 грудня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.

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Теги: #погода#сніг#дощ
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