Наступного тижня погода в Україні зіпсується: активний циклон принесе снігопади та дощі
Протягом 11-12 грудня погода в Україні очікуються опади
Протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.
Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)
Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"За попередніми прогнозами, впродовж 11-12 грудня погода в більшості областей України ускладниться. До нас увірветься активний циклон з південного заходу", - пише вона.
В Україні очікуються сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та посилення вітру.
Діденко зазначає, що така погода охопить всю Україну, окрім західних областей.
Нагадаємо, 6 грудня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.
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