Наступного тижня погода в Україні зіпсується: активний циклон принесе снігопади та дощі

Протягом 11-12 грудня погода в Україні очікуються опади

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Протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.

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Про це у Facebook повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"За попередніми прогнозами, впродовж 11-12 грудня погода в більшості областей України ускладниться. До нас увірветься активний циклон з південного заходу", - пише вона.

В Україні очікуються сніг, мокрий сніг, дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця та посилення вітру.

Діденко зазначає, що така погода охопить всю Україну, окрім західних областей.

Нагадаємо, 6 грудня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.