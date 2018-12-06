На півночі Китаю вдарили екстремальні морози (відео)
У місті Мохе температура повітря впала до -41,1°.
У найпівнічнішому місті Китаю - Мохе - температура повітря впала до -41,1 градуса за Цельсієм.
У зв'язку з цим метеорологічна станція провінції Хейлунцзян продовжила помаранчеве попередження про екстремальний холоді по всій провінції, передає Xinhua.
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Холодний фронт накрив провінцію 3 грудня, тому провінційна метеослужба підвищила рівень попередження з синього до помаранчевого.
До вечора вівторка температура повітря в більшості районів провінції опустилася на 12 градусів до -20 градусів за Цельсієм. Між тим, середня температура у північних частинах Великого Хінгану різко впала до -35 градусів.
У Харбіні, адміністративному центрі провінції, мінімальна температура повітря досягла -20 градусів Цельсія.
За прогнозом метеорологів, холодна погода в провінції буде триматися до 7 грудня, що може нагативно вплинути на місцеве сільське господарство, транспорт і логістику.
Нагадаємо, у четвер, 6 грудня, в Україні опади припиняться, а температура повітря знизиться.
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