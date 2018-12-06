У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см

12:52, 6 грудня 2018
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Температура повітря у Карпатах сягає -13°.

У Карпатах місцями намело до 30 см снігу / www.facebook.com/lavyny.official
У Карпатах місцями намело до 30 см снігу / www.facebook.com/lavyny.official

Станом на ранок 6 грудня у Карпатах місцями висота снігового покриву досягає 30 см.

Про це у Facebook повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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Так, на станції Пожежевська висота снігового покриву становить 7-30 см, існує небезпека сходження лавин. На станції Плай температура повітря: -9,8°, висота снігового покриву становить 1 см.

На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -13,6°. Висота снігового покриву становить 30 см. 

Нагадаємо, протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.

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Теги: #сніг#Карпати
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