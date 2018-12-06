У Карпатах висота снігового покриву місцями сягає 30 см
Температура повітря у Карпатах сягає -13°.
Станом на ранок 6 грудня у Карпатах місцями висота снігового покриву досягає 30 см.
Про це у Facebook повідомляє відділ гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.
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Так, на станції Пожежевська висота снігового покриву становить 7-30 см, існує небезпека сходження лавин. На станції Плай температура повітря: -9,8°, висота снігового покриву становить 1 см.
На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -13,6°. Висота снігового покриву становить 30 см.
Нагадаємо, протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.
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