Після морозів в Україні почнеться відлига: синоптик розповіла про погоду до кінця тижня

Завтра місцями похолодає до -12 градусів.

На вихідних в Україні знову потепліє / УНІАН

У п'ятницю, 7 грудня, в Україні очікується похолодання, а на вихідних знову потепліє.

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Такий прогноз погоди в Україні опублікувала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

"На сході випадатиме мокрий сніг, на заході - сніг з переходом вдень у дощ. На решті території завтра суттєві опади малоймовірні.

Родзинка п'ятниці - похолодання. Найближчої ночі температура повітря знизиться до -4...-9 градусів, подекуди до -9...-12 градусів", - пише вона.

За словами Діденко, завтра вдень очікується 1...-5 градусів морозу. У Києві завтра без опадів та морозно.

На вихідних через Київ пройде атмосферний фронт, який принесе опади та знову потепління.

Нагадаємо, протягом 11-12 грудня внаслідок впливу циклону погода в Україні погіршиться.