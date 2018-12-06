У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека

15:30, 6 грудня 2018
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Лавинна небезпека очікується протягом 6-7 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua
У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

У четвер, 6 грудня, у високогiр’ї Карпат зберігатиметься лавинна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-7 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.

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Теги: #погода#Карпати#лавина
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