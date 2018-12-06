У горах Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається лавинна небезпека

Лавинна небезпека очікується протягом 6-7 грудня.

У Карпатах зберігається лавинна небезпека / zak.depo.ua

У четвер, 6 грудня, у високогiр’ї Карпат зберігатиметься лавинна небезпека.

Читайте також Погода на сьогодні: в Україні похолодає, місцями пройде сніг (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"6-7 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується низька снiголавинна небезпека (1 рiвень)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 грудня у багатьох областях України очікується погіршення погодних умов: туман, паморозь, ожеледиця.