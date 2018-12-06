Завтра в Україні похолодає, на заході та сході пройде сніг (відеопрогноз)

У п'ятницю вдень в Україні температура від -3° до +2°.

Завтра у багатьох областях України пройде сніг / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.

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Погода в Україні на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -8°, вдень до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до 0°.

На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +2°.

У північних областях хмарно. Температура вночі до -6°, вдень до -3°. У центрі без опадів, температура вночі до -7°, вдень до -1°.

За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Катерина водою, Різдво льодом. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.

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