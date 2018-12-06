Завтра в Україні похолодає, на заході та сході пройде сніг (відеопрогноз)
У п'ятницю вдень в Україні температура від -3° до +2°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 7 грудня в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.
Наступного тижня погода в Україні зіпсується: активний циклон принесе снігопади та дощі
Погода в Україні на завтра. На сході пройде сніг, температура вночі до -8°, вдень до 0°. Жителям південних регіонів синоптики обіцяють мінливу хмарність. Температура вночі до -6°, вдень до 0°.
На заході України очікуються снігопади. Температура вночі до -4°, вдень до +2°.
У північних областях хмарно. Температура вночі до -6°, вдень до -3°. У центрі без опадів, температура вночі до -7°, вдень до -1°.
За народним прогнозом, 7 грудня — Катерини. Якщо на Катерину холодно, то буде голодно. Катерина водою, Різдво льодом. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця-2°... -4°
- Дніпро-1°... -6°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир-1°... -3°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ+1°... -1°
- Київ-3°... -6°
- Кіровоград-2°... -7°
- Луганськ+1°... -3°
- Луцьк+1°... 0°
- Львів+2°... 0°
- Миколаїв0°... -5°
- Одеса0°... -7°
- Полтава-2°... -8°
- Рівне0°... -2°
- Сімферополь0°... -5°
- Суми-2°... -10°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницький-1°... -3°
- Черкаси-2°... -7°
- Чернігів-3°... -6°
- Чернівці0°... -4°