У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3°

Ввечері у столиці до -5°.

У Києві завтра без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 грудня, у Києві без опадів, температура вдень до -3°.

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Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:42, а зайде у 15:54.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.

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