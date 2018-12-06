У Києві завтра похолодає, вдень температура до -3°
Ввечері у столиці до -5°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 7 грудня, у Києві без опадів, температура вдень до -3°.
Наступного тижня погода в Україні зіпсується: активний циклон принесе снігопади та дощі
Прогноз погоди в Києві на завтра. Температура повітря вдень -3°, ввечері - до -5°. Вітер східний та північно-західний, до 5,1 м/с.
Сонце в столиці зійде у 07:42, а зайде у 15:54.
Як повідомляв УНІАН, 7 грудня, в Україні похолодає, в західних і східних областях пройде сніг.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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